樓市調整，加上疫情令經濟前景不明朗，發展商未有放緩推售步伐，積極申請預售，部署最佳時機推盤。地政總署公布，上月共收到6份預售樓花同意書申請，涉3,341伙，較上月1,154伙，按月增加1.9倍，是今年5月共有3,844伙申請後，近3個月來新高。
新申請預售樓花項目中，包括恒地（0012）早前熱賣的粉嶺ONE INNOVALE，項目第2及第3期上月申請預售，分別提供408伙及565伙，兩期合共973伙，同於明年6月底落成。另信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏第2期，亦申請預售，涉680伙，預計落成日期為2025年3月中。
新地（0016）旗下啟德協調道10號，發展商上月申請項目第2期預售，共584伙；另同位於啟德中海外第4E區1號項目亦申請預售，共702伙，預計2026年9月30日落成，即樓花期長達50個月。
。泛海國際（0129）發展的元朗洪水橋滙都第2期申請預售，提供402伙。扣除上月撤回的預售申請（680伙）、以及獲批的項目（2305伙），上月滾存待批預售單位達20,578伙，較今年7月的20,222伙，增加356或1.8%。
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