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梁志堅：跑道區跨海自動行人道快招標 10餘分鐘步往九龍灣商貿區 最快4年後建成

【明報專訊】近年成為新盤供應重鎮的啟德跑道區，區內由會德豐牽頭發展的MIAMI QUAY I，敲定下周一開展首輪銷售之際，會德豐地產主席梁志堅接受專訪稱，集團與8家在區內擁有發展項目的地產商，聯手將跑道區打造為具環保理念的全新社區PARK PENINSULA，其中一項重點任務是要提升區內對外交通的便捷度，當中全長約600米、連接九龍灣商貿區的跨海環保自動行人道，預計短期內有機會進入設計和招標階段；若計劃順利推展，最快4至6年內可建成。

明報記者 林可為

地政總署資料顯示，跑道區目前已獲批預售但未推售單位，以及正申請預售但未獲批預售樓花同意書的單位，合共涉約8209伙（見表），如何提升交通配套，成為發展商與政府之間的最大議題。據政府去年1月向立法會提交的文件顯示，建議建造一條長約600米，橫跨現有觀塘避風塘（即東九龍內海）的行人及單車天橋，並設置自動行人輸送帶，提供舒適便捷的步行和踏單車環境，並方便市民往來港鐵牛頭角站及啟德跑道區一帶。文件顯示，擬議的跨海橋，將具備標誌性的建築設計元素。

跑道區待售單位8209伙

梁志堅表示，估計經由上述跨海自動行人步道，步行往九龍灣、觀塘商貿區只需10餘分鐘；同時，政府亦研究將上述自動行人步道，連接擬建的空中花園長廊，並接駁至港鐵牛頭角站。他表示：「如上述計劃得到落實，配合觀塘海濱長廊、啟德體育園等，勢必成為香港新景點，有利促進經濟活動和本地旅遊。」基於PARK PENINSULA的定位為環保全新社區，梁志堅稱，區內未來的亮點是連接跑道區與九龍灣、觀塘商貿區的跨海自動行人道計劃，料將進一步獲落實，相信短期內進入設計和招標階段。如計劃順利落實，希望未來4至6年可建成。

黃光耀料可取代九龍站地位

對啟德單軌鐵路計劃於2020年底宣布煞停，梁志堅表示，PARK PENINSULA三面環海，具備市區罕有的地利，預計未來可容納人口達3萬至4萬人，如何優化該區對外交通聯繫，成為由9家地產商組成「啟德跑道區私人發展有限公司」的重點任務。梁透露，短線而言，正與政府研究推出公營穿梭巴士線，往返區內住宅及港鐵啟德站，首階段將服務MIAMI QUAY及毗鄰的維港1號。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，PARK PENINSULA住宅項目的市場定位，可分兩種，包括前臨維多利亞港、向港島方向的住宅，將以大單位為主，價錢自必看高一線；如MIAMI QUAY、向東九龍內海的項目，相對以提供中小型單位較多，目標客源以年輕小家庭為主，屬「市區入門版豪宅」。黃認為，PARK PENINSULA集住宅、郵輪碼頭、體育產業、商業發展於一體，未來完成發展，將可取代九龍站的地位，成為香港全新高端社區。

■有片睇

如欲觀看MIAMI QUAY I示範單位，可登入明報財經網：mpfinance.com

（發展商專訪）

[香港地產]

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