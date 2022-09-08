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有片：MIAMI QUAY I洋溢邁阿密度假氣息

【明報專訊】踏入9月，新樓盤銷售步伐未見放慢。近年成為新盤供應重鎮的啟德跑道區，在區內擁有發展項目的9家發展商，聯手將跑道區打造為新興住宅社區PARK PENINSULA，集綠化、休閒及都會時尚感於一體。會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作的MIAMI QUAY，以美國陽光與海灘度假勝地邁阿密作為屋苑主體設計概念，洋溢美式氛圍；戶型分類上，以市場最渴市的1房和2房戶為主打。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

繼中海外（0688）去年夏天推出維港1號後，MIAMI QUAY屬跑道區第2個登場的全新樓盤，項目分兩期發展，合共提供1219伙；是次率先登場的MIAMI QUAY I 涉及648伙，關鍵日期為2023年8月，樓花期長約1年。

MIAMI QUAY I 由3座28層大廈組成，戶型涵蓋開放式至4房設計，實用面積250至1335方呎，其中1房至2房戶佔約八成；可留意是，項目的1房戶，約六成屬「明廁」設計。另頂層連平台和天台特色單位「樓王」，僅設1伙，屬4房2套連工作間間隔。

單位總數648伙 樓花期近1年

項目與上述維港1號為鄰，料景觀以東九龍內海景、九龍市區及跑道區樓景為主。

發展商現時提供1房、2房及3房示範單位供準買家參觀；當中2房示範單位，以2座28樓B室為藍本，實用面積433方呎，屬無改動連裝修示範單位，購買此單位的買家，可連相關裝修及家具收樓。

單位採美式休閒風設計，以綠色為主調，洋溢美國南部的陽光氣息。單位不設玄關，大門右邊為開放式廚房，廚房對出設長形客飯廳，外接「三合一露台」（即工作平台、冷氣機平台、露台合併）。

頂層4房樓王 特色戶只設1伙

兩間睡房及浴室以走廊連接；主人房位於走廊盡頭、佔地約80方呎，設計師靠牆放置雙人牀。另一小睡房為書房，設書枱、小型收納櫃及一張休閒梳化；放置上述家具後，房間仍有鬆動活動空間，可放置標準單人牀及衣櫃，作單人睡房。

另兩間示範單位均為清水房，1房示範單位以3座28樓H室為藍本，實用面積315方呎，採開放式廚房連接客廳，外接「三合一露台」；睡房為套房，單位整體間隔方正。最後一間示範單位1座28樓B室為藍本，實用面積661方呎，採3房1套間隔，設有傳統獨立梗廚。

需「駁車」前往港鐵啟德站

MIAMI QUAY所在的承豐道，對外交通網絡至今仍未完全完善，需以巴士及小巴接駁到港鐵啟德站或九龍灣站。值得留意，啟德單軌鐵路計劃擱置後，該區現時只靠行車道，連接啟德內陸及港鐵站一帶，預計道路交通負荷將甚高。雖然連接外區的中九龍幹線及T2主幹路現已動工，未來有望改善該區交通，惟兩條主要道路預計2025年、2026年竣工，距離MIAMI QUAY I 住戶入伙後約2年。至於涵蓋自動行人網絡、電動巴士及小巴專線、行人單車通道、及水上的士的「環保連接系統」，則仍在規劃中。

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