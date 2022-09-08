項目第3期6B座6樓B5室，實用面積553方呎，為3房1套間隔。廚房毗鄰玄關，採用開放式設計，設有以雲石鋪砌的曲尺面板，設有雪櫃、煤氣煮食爐、電磁爐、洗衣機等。客、飯廳連接露台，可望濕地公園及翠綠山巒景致，睡房分別在廳區兩邊，三間睡房皆與廳區同向；其中主人套房位於短走廊盡頭，外連一個工作平台，而套廁則不設通風窗、設有浴缸。

至於項目第3期6B座6樓C1室，實用面積458方呎，為兩房間隔，玄關旁為開放式廚房，雪櫃旁連接一組高身置物櫃，儲物空間十足；兩間睡房在廳區兩旁，廳房同一座向，可望濕地公園景及天水圍市景。

第6A座的現樓示範單位，主要屬兩房間隔；當中3樓A6室，實用面積409方呎、兩房間隔，客廳外連露台，望向園景為主；兩間睡房分別在廳區兩邊，廳房相同座向，其中主人睡房連一邊連接工作平台。另外，第6A座3樓A8室，實用面積449方呎，雖然同屬兩房間隔，但多設儲物室，同樣望內園景；入門右邊為置物櫃，連接開放式廚房，令廳區感覺更寬敞。

住客會所方面，設有空中會所，面積逾2800方呎，能俯瞰濕地公園景致，特色是設有「天際休憩區」，讓住戶與親友可以在此放鬆身心。