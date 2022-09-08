9月焦點市區新盤，會德豐及恒地（0012）等發展的啟德跑道區約1年長樓花項目MIAMI QUAY I，敲定下周一（9月12日）以首輪發售138伙(當中1伙屬招標)、並於本周日（9月11日）下午6時截票後，會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，MIAMI QUAY I自上周六至今、約6日來收逾1500票，以價單發售137伙計超額認購近10倍，有機會下周進行第二輪銷售。
她指出，PARK PENINSULA設水上活動中心，未來住戶可輕鬆到海濱參與划艇、獨木舟、龍舟等運動，更有望近距離欣賞賽事等；另亦設寵物共享園地，如空中花園、跑道公園等，並由11公里海濱長廊貫通，適合不少愛寵之人。而項目正申請專屬穿梭巴士，預計只需約9分鐘可達港鐵啟德站。
會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，集團將在本周六將舉行MIAMI x 中秋主題派對，設中秋節慶佈置及體驗，更有猜燈謎遊戲，即賞由著名社企星星堂製作的月餅，以配合中秋佳節。
美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，MIAMI QUAY I 登場，刺激市場大批購買力湧現，料本月全月一手成交約1500宗水平。
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