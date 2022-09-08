有本地老牌家族放售一籃子物業，世邦魏理仕獲業主委任為獨家代理，以私人協商形式出售一籃子物業，包括3幢全幢物業，以及28個商住單位及地下商舖，總面積逾5.28萬方呎，整批物業意向價約7.1億元。據悉，物業持有人為從事紡織成衣生產的黃氏家族。
該批單位包括油麻地上海街286至288號全幢物業、新填地街293至295號全幢物業、灣仔軒尼詩道363號部分業權，另出售物業還包括大角嘴橡樹街76號一個地舖及11個寫字樓單位、油麻地上海街635號一個地舖及3個寫字樓單位、尖沙嘴山林道44號一個地舖、深水埗大埔道77號6個住宅單位及油麻地登打士街20至22號3個寫字樓單位及2個住宅單位。
世邦魏理仕香港家族及私募投資辦公室副董事甄梓謙表示，是次出售項目從未於市場放售，當中最為矚目的是油麻地上海街286至288號，因項目位於單邊，鄰近物業均為單一業權，極具重建價值。是次出售將以現狀及連租約形式放售，買家購入後可作稍微翻新及重新間隔房間，再以共居或服務式住宅形式出租，有助提升租金收入，特別適合以改裝收租物業為主的投資者或投資共居業務的企業。
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