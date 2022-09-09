市場聚焦啟德跑道區MIAMI QUAY I 下周一開售之際，港島有現樓項目拆售。地監局前主席陳韻雲私人持有公司The V Group旗下、位於銅鑼灣的THE HAYWORTH BY V，今日首推6伙的價單，料即日開售；首批單位平均呎價28,886元，與區內較新樓盤㬢巒、YOO RESIDENCE近期二手呎價約2萬元至2.3萬元比較，高約兩成。是次首推6伙位於9樓，實用面積274至599方呎、屬1房至2房1套，價單定價795萬至1728萬元，價單呎價28,444至29,015元，不設折扣，並標明按「現狀」基礎出售。
發展商提供90天成交期付款計劃，買家需簽定臨時合約當天支付樓價5%訂金，其後12天內支付5%作加付訂金，樓價餘款，需於簽定臨時合約當日起計90日內付清。賣方指，項目與多間銀行提供按揭計劃。
THE HAYWORTH BY V位於銅鑼灣怡和街9至15號，前身為服務式住宅V Causeway Bay，早前斥約2億元進行翻新及裝修，現拆售一半單位涉約64伙。資料顯示，項目8至19樓將推岀發售，包括38個1房戶、20個2房戶、6個3房戶，實用面積由274至875方呎，部分擁有花園露台，管理費每呎4.5元。
可留意是，物業前身為收租物業，是次經翻新後再拆售部分單位，可以不受一手住宅銷售條例的限制。
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