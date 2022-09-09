發展商提供90天成交期付款計劃，買家需簽定臨時合約當天支付樓價5%訂金，其後12天內支付5%作加付訂金，樓價餘款，需於簽定臨時合約當日起計90日內付清。賣方指，項目與多間銀行提供按揭計劃。

THE HAYWORTH BY V位於銅鑼灣怡和街9至15號，前身為服務式住宅V Causeway Bay，早前斥約2億元進行翻新及裝修，現拆售一半單位涉約64伙。資料顯示，項目8至19樓將推岀發售，包括38個1房戶、20個2房戶、6個3房戶，實用面積由274至875方呎，部分擁有花園露台，管理費每呎4.5元。

可留意是，物業前身為收租物業，是次經翻新後再拆售部分單位，可以不受一手住宅銷售條例的限制。

其他報道

葵涌永建路項目擬重建逾8萬呎新式工廈

維港滙連沽兩伙3房涉3900萬 料同組買家購入

錦繡花園本月開齋 雙號屋1049萬易手

啟德1號兩房呎租37元 業主回報2.3厘

西九藝術廣場大樓今再招標 11月中截標