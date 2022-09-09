具體反映8月上旬二手樓市表現、即滙豐上調H按封頂息率當周市況的中原城市領先指數CCL，最新報171.83點，繼上周後續見近3年半新低，按周再跌0.8%。CCL已連跌8周累跌共5.09%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價持續穩步向下，跌勢有擴大跡象，170點水平為短期支持位。