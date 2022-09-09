具體反映8月上旬二手樓市表現、即滙豐上調H按封頂息率當周市況的中原城市領先指數CCL，最新報171.83點，繼上周後續見近3年半新低，按周再跌0.8%。CCL已連跌8周累跌共5.09%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價持續穩步向下，跌勢有擴大跡象，170點水平為短期支持位。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報172.77點，亦為近3年半新低，按周跌0.91%，連跌4周共3.04%，近8周累跌5.20%；CCL(中小型單位)報171.05點，同為3年半低位，按周跌0.86%，連跌8周共5.18%。豪宅方面，CCL(大型單位)報175.91點，見近一年半新低，按周跌0.53%，近8周累跌4.68%。
市區樓價持續回軟，九龍CCL Mass率先跌破2019年低位，最新報163.08點，為2018年1月後新低，按周跌2.83%；港島CCL Mass報176.89點，見2019年1月後新低，按周跌1.70%，跌幅20周以來最大。不過，新界兩區按周回升，新界東CCL Mass報182.92點，結束3周連跌，按周升0.71%；新界西CCL Mass報164.15點，按周則升1.48%。