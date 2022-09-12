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MIAMI QUAY I 首輪價單售137伙 業界料可沽七成

9月焦點新盤趁中秋公眾假期開展首輪銷售，會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展的啟德跑道區新盤、樓花期長約1年的MIAMI QUAY I ，今日以價單開售137伙，日前截收約2048票、超額認購近14倍；項目今日下午2時起於尖沙嘴港威大廈展開銷售，大手客組別首先開始揀樓，下午約1時45分起已有多組買家到場等候揀，售樓處現場出現人龍。

會德豐常務董事黃光耀表示，客戶出席率踴躍，今日亦獲另外3個合作夥伴代表到場支持，預計銷情理想，會視乎銷情，再決定會否加推。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，預計MIAMI QUAY I 首輪可售出約七成單位，並指該公司有一組客人，欲斥資約1900萬元，購入1伙2房連儲物房戶、及1伙1房戶。截至昨日，9月一手成交錄約110餘宗，陳永傑指本港確診人數反彈，令外出市民減少，對一手銷情帶來影響；而加息影響，相信市民早已做好心理準備，對物業市場衝擊不大。由於本月一手推盤量不多，陳永傑將本月原本預料2000宗一手成交，下調至1500宗。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預計，MIAMI QUAY I 首輪未必能沽清，預計售出六至七成，公司有一組客人欲斥資2500萬元購入兩伙單位，包括1伙3房單位及1伙1房戶。

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