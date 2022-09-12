會德豐常務董事黃光耀表示，客戶出席率踴躍，今日亦獲另外3個合作夥伴代表到場支持，預計銷情理想，會視乎銷情，再決定會否加推。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，預計MIAMI QUAY I 首輪可售出約七成單位，並指該公司有一組客人，欲斥資約1900萬元，購入1伙2房連儲物房戶、及1伙1房戶。截至昨日，9月一手成交錄約110餘宗，陳永傑指本港確診人數反彈，令外出市民減少，對一手銷情帶來影響；而加息影響，相信市民早已做好心理準備，對物業市場衝擊不大。由於本月一手推盤量不多，陳永傑將本月原本預料2000宗一手成交，下調至1500宗。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預計，MIAMI QUAY I 首輪未必能沽清，預計售出六至七成，公司有一組客人欲斥資2500萬元購入兩伙單位，包括1伙3房單位及1伙1房戶。