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十大屋苑周未成交量創3周新高 中秋長假累錄20宗交投

二手業主持續減價，帶動二手交投回升，十大指標屋苑在中秋節3天長假(9月10日至12日)，錄近20宗成交。據中原統計，十大屋苑周末2日(9月10及11日)錄得16宗成交，按周急升1倍，創3周新高，而中秋節3天假期則錄19宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手業主開始讓步擴大議幅，吸引觀望多時的買家入市。

值得留意，雖然整體交投量回升，個別屋苑仍然未錄得「零成交」。包括東涌映灣園、鰂魚涌康怡花園、及鴨脷洲海怡半島。

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，新界一手新盤鎖起大批購買力，令區內二手交投持續放慢，業主議價空間已擴大至最多約7%；天水圍嘉湖山莊周末2日錄約2宗成交，包括賞湖居5座高層B室，實用面積633方呎3房1套間隔，成交價648萬元，實呎10,237元；原業主早於1993年8月以227萬元一手購入，持貨29年，帳面獲利421萬元或逾1.8倍。

而美聯物業統計，十大屋苑周末兩天錄約17宗成交，按周升七成、創3周新高；十大屋苑過去3天長假則錄得約20宗買賣成交；該行資料顯示，周末有兩個屋苑未錄得成交，包括映灣園及康怡花園。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，不少放盤業主紛接受現實，普遍「有價講」，帶動中秋檔期不少減價筍盤被吸納，二手交投氣氛回勇。

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