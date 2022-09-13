另外，中原城市大型屋苑租金指數CRI Mass報117.94點，按月升0.78%；CRI(中小型單位)報114.71點，按月升0.71%，連升3個月共1.25%。CRI Mass、CRI(中小型單位)齊創6個月新高，按月升幅均為10個月以來最大。

不過，反映豪宅租務的CRI(大型單位)，8月最新報100.34點，按月卻跌0.98%，跌幅7個月以來最大，終止2個月連升。

8月份四大分區的租金指數，則呈二區升、二區跌，其中新界東CRI Mass報137.63點，創今年1月錄得138.21點後的7個月新高，按月急升4.10%，升幅是2009年8月後、即近156個月以來最大；九龍CRI_Mass報103.89點，創今年4月錄104.18點後的4個月新高，按月升1.72%，升幅10個月以來最大，終止5個月連跌。

另一邊廂，新界西CRI Mass報140.41點，按月跌0.40%，終止3個月連升；港島CRI Mass報108.31點，為5個月新低，按月跌1.45%，跌幅5個月以來最大，連跌2個月共1.86%。