上述報告每3年公布一次，今次公布之數字，探討全港253幢甲級寫字樓，涉及約8260萬方呎樓面，受觀察公司涉及約9980間，合共涉及約1.8萬個辦工地點。該行指，雖然通關會為市場帶來正面反應，但由於現時空置樓面高逾1000萬方呎，加上今年至2024年市場將有約1780萬方呎新供應，若以過往吸納量計，至少要5至8年，空置量才會回落至約400萬方呎的健康水平。

事實上，寫字樓空置量上升，主要源自企業收縮樓面。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，過去3年就有948間租用甲級商廈之企業減少租用樓面，合共減少租用650萬方呎樓面，兩者較2016至19年數字分別多7%及26%，惟期內撤離甲廈之公司有2812間、共退租770萬方呎樓面，數字較2016至19年為少，即未見大規模撤資潮。

另外，疫情下內地企業來港租用甲廈之樓面亦大幅減少，目前約有1161間內地企業在港租用甲廈，共租用990萬方呎樓面，而過去3年中資公司新增租用樓面就比3年前多3.5萬方呎，雖然比2016至2019年新增240萬方呎大幅減少，但若對比美資及歐資公司過去3年分別減少租用130萬方呎及140萬方呎樓面，中資公司租用甲級寫字樓情況仍然較為樂觀。陳錦平相信，若通關後，中資公司將回歸本港寫字樓市場，成為主要動力。

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