較3年前開售時折讓近三成

佳源(香港)控股總經理梁詩表示，是次推出單位連租約出售，按市值計租金回報可達4厘以上；由於是次推售呎價較項目一手開賣時折讓近三成，期望吸引市場關注，令更多用家及投資者入市。中原(工商舖)董事總經理潘志明指，首推20伙主要分布於2樓至18樓，單位提供交吉或連租約形式予以選擇，適合中小企業或初創人士。他又指，滙賢一號在屯門區寫字樓及零售樓面的樓齡最小，物業配套及叫價具競爭力。

發展商開放2個現樓經裝修示範單位，包括新合里3號的28樓2室，實用面積772方呎。單位空間闊落，以淺木色系為設計主調，一邊設有4個用隔板分隔的工作枱面，另一邊則擺設長枱，置物櫃沿牆而建，具充足儲物空間。單位設有獨立洗手間。另一個開放的示範單位，位於新合里3號28樓3室及5室，設計師將兩室打通，面積合共1304方呎。設計師以玻璃牆劃分出單位的工作間，增加空間感，設有曲尺工作枱面。室內亦擺放了長椅及電視機，同樣設有獨立洗手間。