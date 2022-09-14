moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

多相︳滙賢一號推20伙 折實約362萬入場

屯門區內有不少舊式工廈已開始進行活化，其中佳源國際（2768）屯門活化商廈項目滙賢一號綜合體，委託中原（工商舖）作為項目統籌及策劃，今日舉行簽約儀式，並以「七折欣喜價」推出新合里3號的20個單位，單位面積由509方呎起，折實約362萬元入場，呎價由5680元至8950元，較項目自2019年5月一手開賣時折讓近三成。

較3年前開售時折讓近三成

佳源(香港)控股總經理梁詩表示，是次推出單位連租約出售，按市值計租金回報可達4厘以上；由於是次推售呎價較項目一手開賣時折讓近三成，期望吸引市場關注，令更多用家及投資者入市。中原(工商舖)董事總經理潘志明指，首推20伙主要分布於2樓至18樓，單位提供交吉或連租約形式予以選擇，適合中小企業或初創人士。他又指，滙賢一號在屯門區寫字樓及零售樓面的樓齡最小，物業配套及叫價具競爭力。

發展商開放2個現樓經裝修示範單位，包括新合里3號的28樓2室，實用面積772方呎。單位空間闊落，以淺木色系為設計主調，一邊設有4個用隔板分隔的工作枱面，另一邊則擺設長枱，置物櫃沿牆而建，具充足儲物空間。單位設有獨立洗手間。另一個開放的示範單位，位於新合里3號28樓3室及5室，設計師將兩室打通，面積合共1304方呎。設計師以玻璃牆劃分出單位的工作間，增加空間感，設有曲尺工作枱面。室內亦擺放了長椅及電視機，同樣設有獨立洗手間。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款