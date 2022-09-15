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Wetland Seasons Bay 3期首批78伙折實均呎1.41萬 設定息二按 

繼屯門兆康NOVO LAND系列早前紅盤高開後，新地（0016）同系已獲入伙紙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今日公布首批78伙價單，折實均呎14,187元，較項目第2期去年11月首批折實均呎14,708元低近4%；若比較第2期於去年11月推出3號價單折實均呎約1.5萬元，則低逾5%。 

新地副董事總經理雷霆指，集團一向貼市價推盤、首張價單定價較吸引，是次屬「壓軸登場、機會不再」。 

新地代理總經理胡致遠指，今日下午二時起開放現樓予有興趣買家參觀，項目明天起收票，最快下周開售。 

今批推出的78伙，實用面積334至667方呎，涵蓋1房連儲物房至3房間隔，價單定價574.34萬至1134.47萬元，價單呎價15,038至18,898元；提供最高13.5%直減折扣，單位折實售價由496.8萬至981.31萬元，折實呎價13,008元至16,347元。 

項目已獲批入伙紙，是次以現樓形式推售，預計入伙日期為明年3月底，距今約半年時間，新地是次只提供建築期付款計劃。換言之，以上述最高折扣計，整批78伙折實樓價低於千萬，可承造最高九成按揭。 

為應對本港有機會加息，發展商是次提供定息二按。採用「靈活Smart付款計劃」（最高折扣10%）的買家，可向發展商指定財務機構申請二按貸款，貸款額最高為樓價三成，連同一按不可高於樓價八成，貸款期最長30年。若買家二按貸款不超過樓價20%，上述按揭計劃首2年按息為2%，第3年為2.5%，第4年起則為P減2厘（P為5厘）。

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