今日開價的Wetland Searsons Bay第3期，是新地（0016）旗下天水圍Wetland系列的壓軸一期，同樣是以座擁濕地公園景致為主要賣點。早在特區政府2021年底公布打造「北部都會區」發展大計前，新地早已在天水圍「插旗」；以Wetland Searsons Bay系列而言，翻查資料，項目所在的天水圍第112區地皮，是新地於2014年以約22.2億元投得，以項目可建總樓面約121.9萬方呎計，折合每方呎樓面價約1822元。