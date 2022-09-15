今日開價的Wetland Searsons Bay第3期，是新地（0016）旗下天水圍Wetland系列的壓軸一期，同樣是以座擁濕地公園景致為主要賣點。早在特區政府2021年底公布打造「北部都會區」發展大計前，新地早已在天水圍「插旗」；以Wetland Searsons Bay系列而言，翻查資料，項目所在的天水圍第112區地皮，是新地於2014年以約22.2億元投得，以項目可建總樓面約121.9萬方呎計，折合每方呎樓面價約1822元。
新地副董事總經理雷霆早前表示，Wetland Seasons Bay第1、2期去年推出累售1440伙，吸金總額高逾100億元，屬2021年熱賣紅盤。
此外，新地同樣是於2014年，以19.68億元投得附近的天水圍第115區地皮，目前已發展為Wetland Seasons Park第1至3期、並已入伙；項目可建樓面約104萬方呎，每方呎樓面價約1893元。Wetland Seasons Park第1、2、3期分別於2019年12月、2020年5月及9月，公布首張價單，折實均呎分別為11,388元、11,368元及12,968元。
其他報道
Wetland Seasons Bay 3期首批78伙折實均呎1.41萬 設定息二按