恒基物業營業(一)部總經理林達民指，首張價單售價為「繼續忍讓價」，期望引起市場關注，未來有提價空間。

首張涉83伙價單，涵蓋開放式至3房間隔，當中有10伙開放式戶、56伙1房戶、12伙2房戶，5伙3房戶；實用面積221至462方呎，單位定價由329.9萬元至742.7萬元，單位呎價由14282元至17117元。發展商提供最高7%折扣，折實價由306.8萬元至690.71萬元，折實呎價由13282元至15919元。價單市值約4.35億元。

最低售價單位屬C座1樓15室，實用面積221方呎開放式戶，折實價為306.8萬元，折實實呎約13883元。

至於最低呎價單位屬C座10樓18室，1房連衣帽間間隔，實用面積344方呎，折實價456.9萬元，折實實呎13282元。

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