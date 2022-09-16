moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

ONE INNOVALE - Bellevue折實均呎14398元首推83伙 較一期首批高近2% 

恒地（0012）旗下粉嶺北馬適路、樓花期約9個月的ONE INNOVALE - Bellevue在昨日突擊上載樓書後，今日隨即公布首張價單及開放示範單位予傳媒參觀。首張價單提供83伙，提供最高7%直減折扣，與1期ONE INNOVALE-Archway一樣，折實均呎為14398元，較項目1期今年7月首批折實均呎的14168元，高1.6%。 

恒基物業營業(一)部總經理林達民指，首張價單售價為「繼續忍讓價」，期望引起市場關注，未來有提價空間。 

首張涉83伙價單，涵蓋開放式至3房間隔，當中有10伙開放式戶、56伙1房戶、12伙2房戶，5伙3房戶；實用面積221至462方呎，單位定價由329.9萬元至742.7萬元，單位呎價由14282元至17117元。發展商提供最高7%折扣，折實價由306.8萬元至690.71萬元，折實呎價由13282元至15919元。價單市值約4.35億元。 

最低售價單位屬C座1樓15室，實用面積221方呎開放式戶，折實價為306.8萬元，折實實呎約13883元。 

至於最低呎價單位屬C座10樓18室，1房連衣帽間間隔，實用面積344方呎，折實價456.9萬元，折實實呎13282元。

 

其他報道

【有片：睇樓手冊】WETLAND 3期自成一隅 賞濕地美景

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款