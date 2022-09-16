記者現場所見，入標發展商大多獨資競投，包括鷹君（0041）、嘉華（0173）、英皇國際（0163）、遠展（0035）、漢國置業、中信泰富，另宏安地產（1243）則伙其士國際（0025）、富豪酒店（0078）伙百利保（0617）合組財團入標。另外，永泰地產（0369）、中資中海外（0688）亦有入標。

漢國置業房地產部董事李振彪表示，沙田區地皮供應少，認為地皮值得發展，雖然加息周期將至，但中長線樓市表現佳，出價已考慮加息因素。

英皇物業經理蔡宏基表示，地皮鄰近港鐵站，交通配套佳，中高層戶可享開揚景致，若中標將作純住宅發展。

佳明項目經理曾嘉敏表示，地皮的地理位置不俗，規模適合集團發展，具上車盤發展條件，預計興建1房至2房單位。她坦言，加息對樓市有影響，出價在市場估值內。

上述位於沙田顯和里的沙田市地段第643號用地，地皮面積1.49萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，若作私人住宅發展，最高可建樓面涉約8.93萬方呎，預計可興建約170個單位。如商住發展，最高地積比率為7.4倍，總樓面約11萬方呎。

綜合市場估計，地皮估值約5.7億至約9億元，預計每方呎樓面地價5600至9000元。

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