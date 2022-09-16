近日市場充斥負面情緒，樓價持續調整，中原城市領先指數CCL最新報171.27點，為186周、即超過三年前新低，數字按周下跌0.33%，雖然跌幅為近5周最少，對比過去兩周均下跌超過0.8%有所收窄，惟數字連跌9周共5.40%，對比2019年2月低位170.87點，僅差1.33點或0.78%。
值得留意，有關數字反映上月下旬二手樓市狀況。另中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報172.15點，為187周新低(2019年2月低見171.35點)，按周跌0.36%，連跌5周共3.39%，近9周累跌5.54%；CCL(中小型單位)最新報170.39點，為187周新低(2019年2月低見170.13點)，按周跌0.37%，連跌9周共5.53%；CCL(大型單位)報175.71點，為近80周新低(2021年2月低見173.63點)，按周跌0.11%，連跌2周共0.64%，近9周累跌4.78%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，四大整體指數中，預料CCL(中小型單位)將於9月底重返2019年自己的低位，現時僅相差0.94點或0.56%，估計CCL及CCL Mass將會緊隨CCL(中小型單位)，先後重返2019年低位。現時CCL相差1.33點或0.78%，CCL Mass相差1.28點或0.75%，另CCL(大型單位)距離2019年低位較遠，仍相差4.34點或2.53%。
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