moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

珀玥1房實呎跌穿1.9萬 業主4年勁蝕120萬

新界半新盤上車屋苑續錄蝕讓，世紀21奇豐物業區域經理李仕明表示，大圍珀玥低層B室，實用228方呎，1房間隔，由於業主見即將加息、增加供款壓力，加上看淡後市，故最新以429萬元售出，實呎18,816元，呎價為屋苑新低，並首度跌穿1.9萬元。原業主於2018年8月以523萬元一手購入，持貨約4年，現帳面蝕94萬元，若連同使費在內，料實蝕約120萬元，蝕幅約22%，以金額及幅度計均為屋苑最「傷」。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款