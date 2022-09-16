新界半新盤上車屋苑續錄蝕讓，世紀21奇豐物業區域經理李仕明表示，大圍珀玥低層B室，實用228方呎，1房間隔，由於業主見即將加息、增加供款壓力，加上看淡後市，故最新以429萬元售出，實呎18,816元，呎價為屋苑新低，並首度跌穿1.9萬元。原業主於2018年8月以523萬元一手購入，持貨約4年，現帳面蝕94萬元，若連同使費在內，料實蝕約120萬元，蝕幅約22%，以金額及幅度計均為屋苑最「傷」。