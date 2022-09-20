黃竹坑近年有幢全新商廈，帝國集團公布，旗下香葉道22號甲級商業項目，正式命名為「S22」。項目樓高28層，總樓面面積達16.35萬方呎，樓層高約 4.55米，每層面積約7,600方呎，項目內更設綠色公共空間照顧所有租戶的身心健康，引入新鮮空氣及自然光。
帝國集團董事郭基浩表示，「S」對公司有三重意義，首先表達其在南區地標香葉道22號，其次S亦取自已故創辦人郭炳湘英文名字Sheung（湘），最後，S亦包含我們三姐弟傳承 （Succeed）父親的宏願，有成就未來 （Success）的意念。S22 的標誌圖案以三個字體相互支持及輝耀，象徵三位兒女將集團發揚光大，亦比喻南港島區潛力豐厚。
帝國集團董事郭蕙珊表示，項目毗鄰港鐵大型住宅商場項目，從S22步行1分鐘即達港鐵黃竹坑站，兩站即達港鐵金鐘站通往中環、灣仔、尖沙嘴等核心商業區，為租戶的工作或日常所需均帶來便捷。
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