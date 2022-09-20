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永泰7.86億奪沙田顯和里地 每呎8806元

沙田顯和里中小型住宅官地上周截標，地政總署最新公布，項目由永泰地產（0369）以7.8638億元投得，屬市場預期之內，以可建住宅樓面約8.93萬方呎計，每方呎樓面地價即約8806元。

項目上周五截標時共收到17份標書，除中標的永泰地產外，還包括長實（1113）、新地（0016）、鷹君（0041）、嘉華（0173）、英皇國際（0163）、遠展（0035）、漢國置業、中信泰富、中海外（0688），另宏安地產（1243）則伙其士國際（0025）、富豪酒店（0078）伙百利保（0617）合組財團入標。

上述位於沙田顯和里的沙田市地段第643號用地，地皮面積1.49萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，若作私人住宅發展，最高可建樓面涉約8.93萬方呎，預計可興建約170個單位。如商住發展，最高地積比率為7.4倍，總樓面約11萬方呎。 綜合市場估計，地皮估值約5.7億至約9億元，預計每方呎樓面地價5600至9000元。

 

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