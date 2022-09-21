明報記者 文淑儀

自2012年起，本報挑選十大指標屋苑共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港、恒生銀行網上估價，即共60個估價個案。上述估值下跌個案中，按月跌幅最大為天水圍嘉湖山莊景湖居11座高層A室，屬實用面積635方呎的3房1套單位，中銀最新9月估價為639萬元、實呎約10,063元，較8月估價710萬元下跌71萬元或一成，亦較今年1月733萬元下跌94萬元或近13%，除為2019年1月後估價新低外，更比去年8月766萬元高位大跌127萬元或17%。

太古城2房較去年高位跌兩成

另外，沙田第一城6座高層B室，實用面積819方呎，3房1套間隔，匯豐最新估價為1073萬元，實呎約13,102元，是自2018年12月以來的新低，較8月1178萬元下跌105萬元或約9%，惟較今年1月1270萬元跌197萬元或約16%，同時比2019年4月的1279萬元高位跌206萬元或約16%。

至於港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城，金星閣中層D室實用面積582方呎，2房間隔，恒生最新估價為1078萬元，實呎約18,523元，較8月1136萬元跌58萬元或約5%，較今年1月估價1264萬元下跌186萬元或約15%，亦是自2019年1月以來估價新低，較去年8月最高估價1350萬元下跌272萬元或約兩成。

估價滯後實際樓價 料短期續跌

本月十大屋苑估價跌幅驚人，中原按揭經紀董事總經理王美鳳解釋，今年1月至今的平均二手樓價已累錄約6%跌幅，最新估價主要反映7至8月成交價，惟該兩個月平均樓價共跌近4%，約相等於今年以來的三分之二跌幅。她又稱，由於估價較實際樓價滯後，故最新估價跌幅及下跌速度急增。

王續稱，美國聯儲局臨近加息，加上預計本港銀行將上調最優惠利率（P），買家對樓市持觀望態度，以致二手樓盤需減價才獲承接，而新近部分減價或蝕讓成交個案未完全反映在最新估價上，料稍後估價將續呈下跌趨勢，但認為隨着市場逐漸消化加息因素，今年第四季屋苑估價有望逐步回穩。

[香港地產]