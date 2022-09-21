moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

市建局觀塘重建第4及5區加入「浮動規劃參數」 規劃署不反對

本月初共收24份發展意向書的市建局觀塘市中心第4及5區重建商廈項目，該局早前向城規會申請調整發展方案，擬增加第4及第5發展區的發展彈性，容許未來中標發展商，因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，以作不同業務用途，惟總發展樓面仍維持在216.59萬方呎。

據規劃署文件顯示，該署不反對有關的調整，料周五在城規會審理時，可獲通過有關方案。資料顯示，觀塘市中心重建第4及第5發展區的地盤面積約26.5萬方呎，擬議綜合重建作商業用途（包括酒店、辦公室、商店及服務行業、食肆、娛樂場所、教育機構）、公共交通交匯處等，並加入「浮動規劃參數」，容許中標者可因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面維持216.59萬方呎。

其他報道

都會駅細3房戶865萬沽 實呎13474元今年屋苑新低

Mastercard、TripLink跨境支付合作擴至亞太地區 為旅遊復蘇準備

內地家長1.15萬租屯市2房 預付1年租涉約14萬

加拿大基金5500萬入市柴灣工廈

御半山2房570萬沽 3年多微蝕約5萬離場

柏傲莊III再添3房取消交易 累積撲240宗

「工廈大王」楊耀松家族破頂價入市禮頓山 豪付3060萬辣稅

鳳禮苑2房綠表362萬沽 25年帳賺近3倍

Wetland第3期明首輪賣80伙  六日收1870票超額22倍

大埔寶馬山本月開齋 2房710萬沽帳賺三成

王祖藍4580萬沽逸瓏灣II特色戶 6年賺873萬

ONE INNOVALE-Bellevue擬再加推  短期開售料涉逾200伙

聯邦花園3房2600萬沽低市價5%  近30年帳賺逾4倍

OASIS KAI TAK兩房半1240萬沽 5年實蝕近百萬

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款