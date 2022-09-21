據規劃署文件顯示，該署不反對有關的調整，料周五在城規會審理時，可獲通過有關方案。資料顯示，觀塘市中心重建第4及第5發展區的地盤面積約26.5萬方呎，擬議綜合重建作商業用途（包括酒店、辦公室、商店及服務行業、食肆、娛樂場所、教育機構）、公共交通交匯處等，並加入「浮動規劃參數」，容許中標者可因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面維持216.59萬方呎。

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