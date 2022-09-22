價單4號共50伙，實用面積由288至446方呎，涵蓋1房至3房戶，價單定價由433.1萬至738.4萬元，價單呎價14,578至17,045元，最高折扣維持7%，折實價由402.78萬至686.7萬元，折實實呎13,558至15,852元。入場單位為C座1樓17室，實用288方呎1房間隔，折實價402.78萬元，折實實呎13,986元。

折實均呎14848元 最快下周首輪開售

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民預計，本地銀行加息幅度不會跟足美國聯儲局，屬市場可接受範圍，亦不會影響集團ONE INNOVALE - Bellevue部署，預計下周展開首輪銷售。他強調，項目主要提供樓價約400至600萬元上車單位，市場具有剛性需求。

另外，項目夥美聯為買家提供業優惠，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，凡於項目發售首天，透過美聯物業成功購買「ONE INNOVALE - Bellevue」單位之首5名買家，即可獲贈「北部都會 四通八達」置業賀禮，每個優惠價值港幣1萬元的八達通增值額，作為交通津貼，名額共5位，優惠合共總值港幣5萬元。

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