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萊坊王兆麒：料短期實際按息維持2.625至2.875厘水平

業界普遍認為，美國聯儲局加息後，港息未必短期內大幅跟隨加息。萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，滙豐銀行率先調高最優惠利率﹙P﹚12.5點子，幅度與上次2018年一樣，符合預期12.5至25點子之間，預計其他銀行會跟隨加息步伐；而由於調高P與否需考慮整體經濟因素，不只考慮按揭息口，而香港現時經濟表現不理想，亦沒有通脹壓力，相信短期內沒有條件跟隨美國大幅度加息。

王又指，將P上調12.5點子對整體樓市影響不大，而之前不同銀行已開始隨著同業拆息﹙H﹚急升，在實際按息方面作出調整，預計市場短期內實際按息維持在2.625%至2.875%之間；由於市場欠缺利好消息，不少買家及賣家持觀望態度，銀行估價不足，導致很多二手成交膠著，整體成交量偏低。

他又稱• 新盤短期內繼續與二手盤競爭，一手盤在市場上有較大吸引力，樓價也相對硬淨，而二手樓價繼續受壓。

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