王又指，將P上調12.5點子對整體樓市影響不大，而之前不同銀行已開始隨著同業拆息﹙H﹚急升，在實際按息方面作出調整，預計市場短期內實際按息維持在2.625%至2.875%之間；由於市場欠缺利好消息，不少買家及賣家持觀望態度，銀行估價不足，導致很多二手成交膠著，整體成交量偏低。

他又稱• 新盤短期內繼續與二手盤競爭，一手盤在市場上有較大吸引力，樓價也相對硬淨，而二手樓價繼續受壓。

其他報道

康怡2房600萬沽 重返6年前水平

匯豐加P後INNOVALE 2期加推50伙 1房折實402.8萬入場

兆禧苑2房已補價375萬沽 海嘯貨14年升近3倍

蔚景園本月開齋 2房633萬沽 28年升值1.3倍

中原按揭王美鳳：匯豐加0.125厘比預期少 加息利淡變利好因素

形薈2房1020萬沽 6年實蝕逾300萬

星之谷莊錦輝：銀行未來加息不只一次 置業人士採P按較有利

新地雷霆 : 利率上落屬自然事 港資金充裕可支持樓市

美聯布少明：加息下樓價或跌至2017年底水平 後市視乎通關及施政報告

美加息後飛揚首錄成交 1房呎售1.65萬

翠怡海景2房移民盤608萬易手 12年半升近2倍

利嘉閣廖偉強：新盤訂價或調低 料未來樓價跌5%

匯豐帶頭加P 中原陳永傑料港加息幅度細 續看第四季樓價跌3至5%

經絡：料港4年來首加P 加幅約0.25厘

會德豐黃光耀: 市場已預期再加息 料對樓市影響不大

中原陳永傑: 港最優惠利率料加0.25% 本月一手成交或挫六成

長實郭子威: 料港將加息 短期內買家入市意欲及成交量將下挫