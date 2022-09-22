建灝地產去年逾6.18億元、每呎樓面地價約10,308元，投得市建局大角咀橡樹街項目，獲批建1幢21層高商住大廈，總樓近6萬方呎。另有多個市區項目獲批出圖則，由已故賭王傅老榕家族成員傅厚澤、傅隸怡等持有的九龍塘嘉林邊道20號及20A號，獲准建1幢15層高住宅大廈，涉2.33萬方呎。由創譽發展持有的西環保德街1至7號項目，獲批建1幢27層高的商住物業，總樓面約2.71萬方呎。

商業項目方面，由新地發展的天水圍橋頭圍項目，獲批建一幢28層高（在3層地庫之上）的商廈，涉及85.62萬方呎。希慎（0041）或有關人士持有的銅鑼灣波斯富街商業項目，則獲准建1幢3層高商業項目，涉約3689方呎。

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