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新地古洞項目批建6幢最高25層住宅 涉近120萬呎樓面

屋宇署公布，今年7月批出23份建築圖則，包括16個住宅及商住發展、2個商業發展、3個工廠及工業發展，以及2個社區服務發展。一眾批則項目中，以新地（0016）去年4月以86.14億元、每方呎樓地地價7,184元投得上水古洞北新發展區第25區住宅官地項目最大，獲批建6幢25層高分層住宅大廈，涉約99.87萬方呎，另設19.94萬方呎非住宅樓面，總樓約119.81萬方呎。

建灝地產去年逾6.18億元、每呎樓面地價約10,308元，投得市建局大角咀橡樹街項目，獲批建1幢21層高商住大廈，總樓近6萬方呎。另有多個市區項目獲批出圖則，由已故賭王傅老榕家族成員傅厚澤、傅隸怡等持有的九龍塘嘉林邊道20號及20A號，獲准建1幢15層高住宅大廈，涉2.33萬方呎。由創譽發展持有的西環保德街1至7號項目，獲批建1幢27層高的商住物業，總樓面約2.71萬方呎。

商業項目方面，由新地發展的天水圍橋頭圍項目，獲批建一幢28層高（在3層地庫之上）的商廈，涉及85.62萬方呎。希慎（0041）或有關人士持有的銅鑼灣波斯富街商業項目，則獲准建1幢3層高商業項目，涉約3689方呎。

 

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