至於THE HOLBORN加推的全新價單4號，涵蓋7伙2房戶、27伙1房戶、13伙開放式戶，實用面積介乎221方呎至452方呎，價單定價573.9萬元至1465萬元，價單呎價24,847至32,610元，提供最高6%直減折扣，折實售價539.47萬元至1377.1萬元，折實呎價23,356至30,654元。

恒地亦新增「至尊36按揭供款假期」計劃，相關付款辦法採90天成交期，買家可向發展商指定財務機構，申請承造最高85%按揭貸款，首12個月免息免供；第13個月至36個月期間，按息為匯豐銀行最優惠利率（P、周五起為5.125厘、下同）減2%、或定息3厘，將取較低者；第37個月至第60個月按息為P減1厘；第61個月起按息則為P加1厘。值得留意，項目提供2%現金回贈，若買家申請上述按揭貸款，樓價將以扣減回贈後之樓價計算。

項目同日上載最新銷售安排，將於下周一(9月26日)新發售22伙，涵蓋開放式至2房戶，實用221方呎至452方呎，折實售價由539.47萬元至1377.1萬元，折實呎價23,356元至30,654元。