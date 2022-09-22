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HOLBORN加推47伙周一賣22伙 增新按揭計劃吸客

本港部分銀行上調P最優惠利率後，部分發展商即新增定息按揭計劃。恒地（0012）旗下港島東筲箕灣道THE HOLBORN，最新加推4號價單共47伙，並新增按揭優惠計劃；恒基物業營業(二)部總經理韓家輝表示，美國加息幅度符合市場預期，滙豐銀行率先加息，加幅較市場預期為低，而現時失業率逐漸回落，經濟逐步復原，料今年樓市仍會平穩發展。

至於THE HOLBORN加推的全新價單4號，涵蓋7伙2房戶、27伙1房戶、13伙開放式戶，實用面積介乎221方呎至452方呎，價單定價573.9萬元至1465萬元，價單呎價24,847至32,610元，提供最高6%直減折扣，折實售價539.47萬元至1377.1萬元，折實呎價23,356至30,654元。

恒地亦新增「至尊36按揭供款假期」計劃，相關付款辦法採90天成交期，買家可向發展商指定財務機構，申請承造最高85%按揭貸款，首12個月免息免供；第13個月至36個月期間，按息為匯豐銀行最優惠利率（P、周五起為5.125厘、下同）減2%、或定息3厘，將取較低者；第37個月至第60個月按息為P減1厘；第61個月起按息則為P加1厘。值得留意，項目提供2%現金回贈，若買家申請上述按揭貸款，樓價將以扣減回贈後之樓價計算。

項目同日上載最新銷售安排，將於下周一(9月26日)新發售22伙，涵蓋開放式至2房戶，實用221方呎至452方呎，折實售價由539.47萬元至1377.1萬元，折實呎價23,356元至30,654元。

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