美國聯儲局加息後，雖然本港銀行陸續上調最優惠利率P，但新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨晚首輪沽清80伙開出紅盤，帶動其他新界新盤搶攻市場購買力；恒地（0012）旗下約9個月樓花項目、位處粉嶺北的ONE INNOVALE - Bellevue，今日公布首輪銷售安排，落實下周二（9月27日）首輪推售253伙。
根據項目銷售安排1號，是次首輪推售的253伙，包括10伙特色戶招標，以及243伙以價單形式發售，涵蓋所有已開價4張價單的單位；恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，項目上周六(17日)至今累積收逾2500票，大手買家佔約一成，以首輪採價單形式出售的243伙計，超額認購約9倍，將於下周一（9月26日）截票。
林達民續指，價單形式推售單位，戶型包括開放式至3房，實用面積221至462方呎，折實價由306.8萬至693.2萬元，折實呎價13,282至17,996元。至於推出招標的10伙地下連花園特色戶，實用面積207至348方呎，開放式至2房間隔、分別連70至339方呎花園。
另發展商夥中原推出置業優惠，即日起至9月30日期間，凡經該行購入項目1房或以上單位的首6名買家，可獲贈1萬元「恒基商場購物禮券」，總值6萬元。
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