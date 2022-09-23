市場有買家趁樓價回調購入豪宅。美聯物業分行高級分區營業經理楊家俊表示，舂磡角環角道8-14號高層單位，實用面積1481方呎，為3房1套間隔、望海景，新近以3498萬元連一個車位沽出，實呎約23619元，成交價較銀行估價低約3%。原業主早於2008年7月金融海嘯時期以2200萬元購入，持貨約14年，帳面獲利1298萬元或約59%。