發展局發言人表示，政府與港鐵公司一直全力推進此項目，同步進行不同發展程序，包括制訂發展藍圖以取得規劃許可、道路工程刊憲、鐵路項目刊憲、詳細工程設計，以及處理發展所需的原址換地和小蠔灣鐵路站的項目協議。經過兩年來的努力，項目的籌劃工作接近完成，地政總署與港鐵公司短期內會正式簽立原址換地的土地文書，港鐵公司會安排首批發展項目於本財政年度內盡早招標。

首期6000伙最快2030至2032年入伙

發展小蠔灣車廠用地涉及由港鐵公司原地改動車廠布局以加建上蓋興建私營住宅樓宇及相關設施，以及適時把公營房屋地塊交付香港房屋委員會建造公營住宅樓宇。車廠改建及上蓋發展將同步進行，過程中須確保鐵路運作不受影響。

因應車廠將分階段改建，房屋發展項目將會分4期落成，第一期合共約6000個公私營房屋單位預計於2030至2032年間陸續落成入伙，而新鐵路站預計於2030年建成及啓用，以配合首批居民遷入。

批予港鐵的原有小蠔灣車廠用地地契條款只容許土地作鐵路維修車廠，加入住宅等相關用途涉及契約修訂。港鐵公司向政府申請以原址換地方式（即交回及重批土地）進行契約修訂，並須按市值向政府補地價，金額按照一般契約修訂的既定機制評估，釐訂時考慮修契前後用途及發展所需成本（就此項目而言，包括車廠改建、建造鐵路站及其他備置工程的成本）。

港鐵預期，建造新的小蠔灣站、重置車廠、物業備置工程（包括加建車廠上蓋平台，以進行上蓋物業發展項目）及地盤平整工程的費用合共約360億元（按2020年12月的價格計算）。另港鐵目前預計將於未來15年左右產生該等費用，並將以上述重批地段的發展項目所產生的財務回報及其內部資源為該等費用提供資金。