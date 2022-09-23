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經絡曹德明：減壓測降入市門檻 利好樓市發展

金管局今日向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求由現時的300基點，下調至200基點。此項調整適用於所有物業按揭貸款，並即時生效。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次放寬壓力測試要求，相信是因今年樓市交投疲弱及樓價下跌。

另外，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年首8個月現樓按揭宗數錄得59,014宗，對比去年同期的64,777宗減少5,763宗或8.9%。今年首8個月樓花按揭宗數則為3,074宗，對比去年同期的3,900宗減少826宗或21.2%，創自2011年即11年後的首8個月新低。加上加息周期開始，多間銀行（包括三大發鈔銀行）已於昨日陸續上調最優惠利率（P），使市民入市門檻進一步增加。

是次放寬壓力測試要求，入市門檻將逐步下調。假設以貸款額500萬元、還款期為25年、選用H按H+1.3%，現時H按實際息率已升至封頂息率P-2.25%，實際息率為2.875厘，放寬壓力測試要求前，加3厘壓力測試要求為53,057元，而放寬壓力測試要求後，加2厘壓力測試要求為48,111元，即減少4,946元或9.3%。

曹德明認為，是次金管局有序地放寬壓力測試要求，對樓按市場屬正面支持。不過曹提醒，有意置業人士仍須留意按揭利率有可能跟隨環境上升，而香港加息周期已開始，銀行於年內將有機會逐步追加上調P，而當P增加，壓力測試要求亦將會相應地增加。因此，有意置業人士應小心評估當中涉及的利率和自身財務風險，並確保有長遠穩健的財務安排。同時亦避免借到盡，預留空間，衡量自身負擔能力才入市。

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