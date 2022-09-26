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減壓測後屯門3日24宗成交急升逾倍 

上周五金管局公布減壓測後，吸引買家入市，個別地區如銀碼相對較低的屯門區，近日二手交投急增。中原地產區域營業經理陳錦明表示，政府新近推出多項寬鬆措施，包括放寬海外入境檢疫至「0+3」、物業按揭貸款壓測要求由3厘降至2厘，均利好樓市，帶動買家入市信心提升，上周五新措施公布後，屯門區二手市場交投隨即回升，周五至日3天內連錄24宗買賣成交，對比前周同期三日約11宗多超過一倍。

菁雋168呎戶240萬沽 3年實蝕18%

不過，陳錦明表示，買賣中不乏低價及蝕讓，其中菁雋中層26室，實用168方呎，開放式間隔，叫價250萬元，減價10萬元後以240萬元成交，實呎14286元。原業主2019年8月284.5萬元一手買入，持貨約3年，帳面蝕44.5萬元，若連使費計料實蝕約52萬元或約18%。

另同區二線屋苑偉景花園，位於B座低層G室，實用408方呎，2房間隔，叫價440萬元，昨日以400萬元易手，為同類單位2021年至今21個月新低，實呎更跌穿1萬元，低見9804元，為該屋苑約1年半新低。原業主2009年以95萬元購入，帳面獲利305萬元或3.2倍。

 

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