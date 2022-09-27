蘭桂坊地產集團物業發展總監王國基表示，是次是集團首次參與競投市建局項目，集團未來會繼續在港物色住宅項目。他指出，地皮位置優越，配套不俗，而港島區的住宅需求相對高，日後必定留意這些地區。

他又表示，無論市建局或政府官地，集團日後均會考慮參予競投，但會視乎地區及項目能否配合集團策略。另外，集團旗下西貢蠔涌項目正在發展中，佔地7萬多方呎，將發展洋房項目。

英皇集團（國際）物業經理蔡宏基則指，港島地皮供應罕有，集團在區內擁有數個項目，所以先就地皮遞交意向書拿「入場券」，是次先研究項目標書，相信日後出價會反映加息等因素。

資料顯示，項目地盤面積16,864方呎，最高可建樓面約12.15萬方呎，預計提供約189個住宅單位。

市建局表示，項目旨在整理項目範圍內的土地用途和佈局，重新規劃公眾休憩用地。市場預期，項目估值約14.6億至17億元，每呎樓面地價約1.2萬至1.4萬元。

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