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市建局西營盤項目收最少19份意向書 

市建局西營盤皇后大道西/賢居里發展項目，今日截收發展意向書，就現場所見，最少有19個發展商遞交意向書，包括首度參與的蘭桂坊地產集團、中海外（0688）、資本策略（0497）、英皇國際（0163）、遠展（0035）、富豪酒店（0078）、華懋、其士（0025）、招商局置地（0978）、鷹君（0041）、建灝、永泰地產（0369）等。 

蘭桂坊地產集團物業發展總監王國基表示，是次是集團首次參與競投市建局項目，集團未來會繼續在港物色住宅項目。他指出，地皮位置優越，配套不俗，而港島區的住宅需求相對高，日後必定留意這些地區。 

他又表示，無論市建局或政府官地，集團日後均會考慮參予競投，但會視乎地區及項目能否配合集團策略。另外，集團旗下西貢蠔涌項目正在發展中，佔地7萬多方呎，將發展洋房項目。 

英皇集團（國際）物業經理蔡宏基則指，港島地皮供應罕有，集團在區內擁有數個項目，所以先就地皮遞交意向書拿「入場券」，是次先研究項目標書，相信日後出價會反映加息等因素。 

資料顯示，項目地盤面積16,864方呎，最高可建樓面約12.15萬方呎，預計提供約189個住宅單位。 

市建局表示，項目旨在整理項目範圍內的土地用途和佈局，重新規劃公眾休憩用地。市場預期，項目估值約14.6億至17億元，每呎樓面地價約1.2萬至1.4萬元。

 

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