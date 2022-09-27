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盈翠3房減價一成後1438萬沽 15年仍帳賺2倍

隨著金管局下調壓力測試的息率要求，剛過去的周末，青衣區錄得8宗二手買賣成交，較對上的周末4宗升1倍。中原地產資深分區營業經理蔡偉明指，青衣指標屋苑盈翠半島第3A座高層C室，實用面積772方呎3房1套間隔、望海景，原業主7月原叫價1650萬元，買賣雙方議價後，減價212萬元或約13%後，以1438萬元沽出，實呎約18627元，新買家為資深投資者；原業主早於2007年11月以485萬元購入，持貨近15年，帳面獲利953萬元，單位期內升值約2倍。

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