明報記者 容婌維

攝影 黃志東

芳菲是協成行繼2014年推售筲箕灣單幢盤遠晴後，去年在本港推出的全新住宅，全盤共提供71伙，標準單位包括1房套、2房連開放式廚房及2房連獨立廚房，另設有特色戶，標準樓層每層3伙，設兩部升降機，單位密度相對低。

社區發展成熟 距港鐵站不遠

芳菲位處的勝利道，社區生活配套發展成熟，有不少食肆、超級市場、各式用品店等，甚至有24小時健身室。該區交通亦十分方便，雖然項目不設住客車位，但與旺角鬧市相距不遠，步行往旺角東站只需約5分鐘，往旺角站亦只需約10分鐘，住戶可乘搭東鐵線、荃灣線或觀塘線前往各區。

今次介紹的現樓示範單位為28樓C室，實用面積414方呎，1房套間隔，此單位會連裝修家俬出售。大門沒有玄關位，甫入單位便是大廳，開則採「橫廳」設計。由於特大玻璃窗橫跨整個廳區，令室內採光度十足。

廳區採大型玻璃窗 光線充足

單位外望何文田及旺角市區景，因位處高層，景觀相當開揚。設計師在靠窗一邊擺放電視櫃，另一邊放置梳化。廳區亦訂造了多組收納櫃，儲物空間充足。單位採開放式廚房設計，位處廳區盡頭、毗鄰露台，方便煮食時打開露台門通風，惟廚房只設單邊工作枱面；另廚房右方靠牆櫃，設有摺枱，方便戶主用作飯枱。

望開揚何文田及旺角市區景

寢區位於單位另一方，睡房面積與廳區相若，約120方呎，有足夠空間在中央放置雙人牀，可三邊上落牀，活動空間充足。有別一般衣櫃靠牆設置，示範單位的衣櫃毗鄰睡房入口，同時作為間隔之用，為房間劃出工作空間，放置書枱書架。

單位設計特色是房間內連套廁及工作平台，室內外空間兼備。值得留意的是，示範單位的睡房實際上由兩房打通而成，其他樓層同類單位均為2房間隔，買家可自行裝修打通兩房。

頂層特色戶設私人樓梯直通天台

發展商亦開放項目唯一的3房連天台特色戶，為29樓A室，實用面積742方呎，3房1套間隔。單位設有獨立梗廚，設3邊工作枱面，煮食爐具及家電齊備。單位內設私人樓梯直上私人天台。天台面積485方呎，空間寬敞。不過，私人天台其中一方貼近毗鄰的住宅大廈，住戶需留意保安。

住客會所方面，由於屋苑發展規模不大，提供的康樂設施較基本，包括宴會廳、燒烤區及瑜伽室。

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近期成交呎價 徘徊2.4萬至2.7萬