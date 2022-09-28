第3季按季或跌6%

陳海潮指出，8月份差估署樓價指數已跌至2019年3月以來的42個月(即3年半)新低，8月份指數主要反映7月中旬至8月上旬的實際市況，而8月下旬以來，疫情持續反彈，按日連番增至突破萬宗水平，而本地銀行亦相繼加H按封頂息，市場氣氛依然淡靜，業主減價之聲此起彼落，市場憂慮香港加息周期將正式展開，故預料下次公布的9月份樓價指數有機會再錄得進一步達至2.5%至3%的跌幅，屆時整個第三季的樓價單季料錄約6%的跌幅。

展望第四季，陳海潮指，市場關注10月份兩個重要轉捩點，一個是中共二十大，期望會有穩經濟及對外通關的方向出台，料可惠及香港市場。另外，市場亦期望特首上任以來的首份施政報告會有振興經濟及優化樓市的措施出台，均有利提振整體市場氣氛。如市場期望的好消息能出現，樓價跌幅可望在第四季喘穩，預期全年樓價跌幅約在9%左右，否則樓價有機會跌達10%至12%。

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