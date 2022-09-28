不過，布少明強調，如《施政報告》有好消息公佈，樓市或轉現「價穩量升」的勢頭，第四季一二手交投有望回升。新盤方面，預期第四季一手成交宗數有望回升至3,800宗，按季回升逾5%；二手成交有望達1.2萬宗，按季升近5成。但如防疫及房策未有利好消息，樓價跌幅或進一步擴大，交投則持續低迷，屆時第四季一手成交宗數有機會跌至約2,600宗的低水平，按季跌近28%；二手成交宗數則有機會下試8,000宗水平。

而經絡按揭轉介營運總監張顥曦指，金管局放寬壓測料可助有意置業人士於加息周期降低入市難度，對樓市起正面支持作用，但他表示，年內美國加息仍會持續，近日本港一個月HIBOR一直處於2.5厘以上，在資金成本壓力下，本港銀行年內可能再逐步調升P，甚至或早於下次議息會議前再次加息，估計加息周期將維持至明年年中。張顥曦續指，經濟未完全復蘇，市民對樓市態度將更謹慎，建議政府可因應市況逐步減辣，吸引財力充裕、條件良好的買家入市。

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