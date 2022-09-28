項目最新夥中原推出「MIAMI QUAY I」抗加息按揭雙優惠，助買家在加息周期置業。中原按揭董事總經理王美鳳表示，中原按揭是次提供兩個置抵按揭選擇，包括「置低息H按」，全期按息低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息率及實際息率為2.625厘，屬銀行調整按息前最低水平；另外，「置低息定按」計劃，全新提供首兩年定息2.75厘，其後低至H+1.3厘。上述兩個按揭計劃之最高按揭成數均為樓價九成，最長按揭年期30年。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，市場利好消息有助推動買家入市，帶動樓市轉趨活躍，預計第4季樓市及樓價平穩發展；他又指，集團部署開售藍田半山KOKO HILLS第3A期，將提供392伙，主打1房及2房戶。

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