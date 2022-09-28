雖然樓市持續調整，惟發展商為求加快收購進度，不惜以高價收購舊樓。資料顯示，恒地（0012）本月初透過高遠投資有限公司(far Union Investment Limited)名義，以1650萬元購入尖沙嘴金巴利道香檳大廈一個實用762方呎的G單位，實呎21654元。
資料顯示，同面積高一層G室，去年由該公司3月以1150萬元購入，換言之，最新收購價較1年半前高出500萬元或43%，參考2020年恒地就該項目向土地審裁處申請強拍時的估值資料，今次售出之單位2年前估值約772萬元，即今次收購價較2年前估值高出1.1倍。
香檳大廈於1950年代由已故商人霍英東發展，地盤面積約2.33萬方呎，已獲申請強拍部分為西翼（B座），該座佔地約1.22萬方呎。該地段規劃作「商業」地帶，若香檳大廈整幢作重建，最高地積比率為12倍計，料可建樓面約28萬方呎。香檳大廈於1957年落成，為當時九龍區最高的建築物，霍氏當年更開創「買賣樓花」及分期付款等的銷售方式，而無綫電視數年前播放的電視劇《金宵大廈》，令香檳大廈再次成為市場焦點。
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