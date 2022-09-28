資料顯示，同面積高一層G室，去年由該公司3月以1150萬元購入，換言之，最新收購價較1年半前高出500萬元或43%，參考2020年恒地就該項目向土地審裁處申請強拍時的估值資料，今次售出之單位2年前估值約772萬元，即今次收購價較2年前估值高出1.1倍。

香檳大廈於1950年代由已故商人霍英東發展，地盤面積約2.33萬方呎，已獲申請強拍部分為西翼（B座），該座佔地約1.22萬方呎。該地段規劃作「商業」地帶，若香檳大廈整幢作重建，最高地積比率為12倍計，料可建樓面約28萬方呎。香檳大廈於1957年落成，為當時九龍區最高的建築物，霍氏當年更開創「買賣樓花」及分期付款等的銷售方式，而無綫電視數年前播放的電視劇《金宵大廈》，令香檳大廈再次成為市場焦點。

其他報道

尚悅‧嶺2房530萬沽 3年半實蝕8%

長安邨已補價1房342萬沽 呎價不足1萬今年新低

世邦魏理仕溫運強：港元走強 「0+3」推動港人外遊消費影響本地零售

鹿茵山莊4房1818萬沽 24年實蝕逾300萬

翰畋發展商違一手新例 被罰款7.4萬

都會駅細3房1套額印鬆綁850萬沽 3年多實蝕逾百萬

Wetland Seasons Bay 3期次輪累收800票超額15倍

長江中心二期景觀曝光 每層1.73萬呎

旭輝：作為項目股東的信託方要求提前清算 正積極溝通解決方案

粉嶺上水本月40宗 交投急升逾五成

御半山2房600萬沽 4年多實蝕逾70萬

美聯布少明：減壓測後好淡爭持 料樓價跌勢放緩

愉景新城本月6宗 較上月增2倍

利嘉閣陳海潮：全年樓價或跌逾一成 視乎年底前有否利好樓市消息

河畔花園本月8宗勢超上月全月 2房458萬易手

萊坊：檢疫要求放寬 料租金走勢平穩向上

8月私宅售價指數連跌3個月 較歷史高位挫近8% 見逾3年半新低

【有片：睇樓手冊】勝利道芳菲屆現樓 旺中帶靜