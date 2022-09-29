金管局上周公布下調壓力測試的息率要後，恒地（0012）旗下樓花期長約9個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue(項目第2期)，日前首輪銷售取得理想成績後，發展商昨落實周日次輪發售155伙；恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，截至今日下午2時、約2日來收共2750票，以周日價單發售143伙計(另有12伙招標)，超額認購約18倍；而項目第三期涉565伙，早前已獲批預售樓花紙，有機會在下月登場。
林達民表示，ONE INNOVALE-Bellevue首輪開售共售出237伙(其中4伙招標)、吸金總額約12億；其中最高成交呎價為C座地下11室，屬288方呎、一房連衣帽間間隔連私人花園，成交呎價2.35萬元；最高成交價則屬C座地下25室，實用面積348方呎，2房間隔連私人花園，成交價713.5萬元，
至於次輪推售，將於周六國慶日晚上8時截票(10月1日)，有關周日次輪銷售安排，買家當日需於早上10時報到，並於上午11時35分抽籤，當日將繼續設有大手安排，A組大手買家需購買至少2伙單位。
另項目住客會所「Club Innovale」，總面積逾3.6萬方呎，共設3層，提供約30項設施，其中更特別引進奧運選手級別的模擬滑雪機。