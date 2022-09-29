林達民表示，ONE INNOVALE-Bellevue首輪開售共售出237伙(其中4伙招標)、吸金總額約12億；其中最高成交呎價為C座地下11室，屬288方呎、一房連衣帽間間隔連私人花園，成交呎價2.35萬元；最高成交價則屬C座地下25室，實用面積348方呎，2房間隔連私人花園，成交價713.5萬元，

至於次輪推售，將於周六國慶日晚上8時截票(10月1日)，有關周日次輪銷售安排，買家當日需於早上10時報到，並於上午11時35分抽籤，當日將繼續設有大手安排，A組大手買家需購買至少2伙單位。

另項目住客會所「Club Innovale」，總面積逾3.6萬方呎，共設3層，提供約30項設施，其中更特別引進奧運選手級別的模擬滑雪機。