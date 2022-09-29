赤柱豪宅地每呎估值高達3.5萬

另方又指，赤柱地皮屬於豪宅地段，每呎樓面地價屬於今個財政年度當中最高的一幅，預計每方呎樓面地價約2.5萬至3.5萬元，參考之前市場對豪宅地的反應，預計該地皮會受到發展商歡迎，項目總市值約130億至185億元。此外，方亦稱，政府推出堅尼地城地皮，是較穩健的選擇，流標風險較低，加上早前西區地皮均能成功賣出，價錢亦不算便宜，預計該地每方呎樓面地價約1.2萬至1.5萬元，估值約6億至8億元。

不過，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，以香港現時樓市狀況，發展商出價投地勢將較保守，對今個財政年度可以賣出所有賣地表上用地不太樂觀，而現時商業物業在租務及買賣方面的市況比住宅市場更為遜色，預計商業地有流標風險。

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