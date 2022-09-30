申請人計劃以2.5倍作發展，擬建兩幢16層高（不包括2層地庫）分層住宅大廈，提供160個住宅單位，總樓面約16.55萬方呎。值得留意，中洲過去數年一直就上述項目申建住宅，在2008年及2018年提出的方案均遭城規會拒絕，今年初曾提交申請，當時申請發展地盤面積約16.59萬方呎，以地積比率1.8倍發展，擬建3幢20層高分層住宅大廈，提供243伙，總樓面約29.86萬方呎，惟有關方案已經撤回。

對比最新提交申請，申請地盤面積大減近10萬方呎或60%、至6.6萬方呎，主要是放棄地盤後方一大片斜坡的範圍；另一方面，發展地積比率由1.8倍增加39%至2.5倍，住宅單位數目則減少至160伙，總樓面亦減少至16.55萬方呎。

申請人表示，擬議發展符合政府的房屋政策，以滿足房屋需求；同時，擬議改劃配合政府近年致力「提速、提量」地改劃「綠化地帶」的工作，以避免開發郊野公園邊陲地帶，及可增加房屋供應。

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