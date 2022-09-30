中洲集團董事長黃光苗或有關人士就沙田銅鑼灣山路地盤申請住宅發展，約14年來不斷提交改劃申請，可謂屢敗屢戰，在9月中再向城規會提交新申請，申建160個住宅單位，較今年初提交方案的243伙，進一步削減83伙或34%。據城規會文件顯示，上述申請地點位於銅鑼灣山路丈量約份第186約地段第380號餘段，鄰近道風山、信義宗神學院等，現為「綠化地帶」及「政府、機構或社區」。
申請人計劃以2.5倍作發展，擬建兩幢16層高（不包括2層地庫）分層住宅大廈，提供160個住宅單位，總樓面約16.55萬方呎。值得留意，中洲過去數年一直就上述項目申建住宅，在2008年及2018年提出的方案均遭城規會拒絕，今年初曾提交申請，當時申請發展地盤面積約16.59萬方呎，以地積比率1.8倍發展，擬建3幢20層高分層住宅大廈，提供243伙，總樓面約29.86萬方呎，惟有關方案已經撤回。
對比最新提交申請，申請地盤面積大減近10萬方呎或60%、至6.6萬方呎，主要是放棄地盤後方一大片斜坡的範圍；另一方面，發展地積比率由1.8倍增加39%至2.5倍，住宅單位數目則減少至160伙，總樓面亦減少至16.55萬方呎。
申請人表示，擬議發展符合政府的房屋政策，以滿足房屋需求；同時，擬議改劃配合政府近年致力「提速、提量」地改劃「綠化地帶」的工作，以避免開發郊野公園邊陲地帶，及可增加房屋供應。
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