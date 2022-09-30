CCL最新報169.35點 重返2018年2月水平

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報169.82點，按周跌0.44%，連跌7周共4.70%。CCL(中小型單位)報168.14點，按周跌0.41%，連跌11周共6.78%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊屬242周新低，同樣重返2018年2月水平。CCL(大型單位)報175.36點，見82周新低，重返2021年2月水平，按周跌0.01%，連跌4周共0.84%，距離2019年低位相差4點或2.33%。

料年底前下試160點

分區方面，新界東CCL Mass報180.58點，為190周新低，重返2019年2月水平，按周跌1.93%，連跌2周共2.96%，距離2019年低位相差4.32點或2.45%。新界西CCL Mass報160.76點，為91周新低，重返2020年12月水平，按周跌0.08%，連跌3周共2.07%，距離2019年低位相差6.74點或4.37%。

至於市區，港島CCL Mass報171.32點，為2017年11月後次低，按周微升0.01%，終止4周連跌。九龍CCL Mass報162.32點，屬243周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.29%，連跌2周共0.67%。

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