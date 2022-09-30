事實上，9月份十大屋苑中只有鰂魚涌康怡花園及沙田第一城二手交投回升，但該兩屋苑上月平均成交實呎分別下跌9%及8.1%，跌幅在十大屋苑中同樣名列前茅。中原地產首席分區經理楊文傑表示，康怡花園9月錄得7宗成交，較上月4宗上升75%，平均實呎14554元，亦按月下跌9%。他表示，二手市況淡靜，業主面對現實，願意減價沽貨，屋苑9月錄得數宗低價成交，2房單位減價至600萬元成交，實呎低見11788元，投資客亦開始出動睇樓覓盤，康怡花園本周預約睇樓量錄得55組，按周上升10%。

中原陳永傑：減壓測前上半月市況極差

另中原地產區域營業董事黎宗文亦指，受加息影響，不少業主接受樓價下跌的現實擴大議幅，本月二手成交呈價跌量升局面，沙田第一城9月共錄約35宗成交，較上月升25%，平均實呎約14345水平，按月下跌8.1%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月份上半月市況極差，睇樓人流冷清，但隨著香港加息後，金管局隨即降低按揭壓測門檻，加上政府放寬入境檢疫至「0+3」，對物業市場稍為起提振作用，本周整體市場氣氛改善，下周社交距離措施將進一步放寬，市場憧憬社會及經濟逐步復常，展望下月二手成交量將會回升。

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