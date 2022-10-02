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新地15個主要商場 國慶假生意額按年升20%

踏入10月，特區政府發放新一輪消費券，帶動市民消費意欲上升；事實上，隨着防疫、檢疫措施放寬及適逢國慶假期，新地（0016）旗下15個主要大型商場，包括觀塘apm、大埔超級城、銅灣灣世貿中心、尖沙嘴新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場和上水新都廣場等，推出不同促銷活動，推動國慶假期前夕連周末共3天，商場人流、生意按年分別上升逾20%。        

新地代理執行董事馮秀炎表示，特區政府電子消費券第二輪發放迎來國慶假期，又適逢港府放寬回港及來港防疫條件，配合集團商場推出新互動體驗及新一浪促銷活動，帶來協同效應，成為零售新動力；總結國慶假期前夕連周末合共3天 (即9月30日至10月2日)，集團15個主要商場的生意額、人流，皆較去年同期升逾20%，特別是以電子影音、金飾及運動服飾最受歡迎，平均生意按年升20%至30%；以電子影音為例，高單價消費大收旺場。

馮續指，集團旗下15個主要商場把握是次商機，動用1500萬元推廣費，顧客於指定電子消費券領取平台、再到商場消費，有機會賺取1800元優惠券，同時因應「0+3」放寬入境檢疫新安排，商場特別加推「賞你回港禮遇」，向海外入境人士，免費派發300元電子購物優惠券，及推出一系列外賣自取優惠，享最高100%回贈兼賺取10倍積分。由於聖誕節等大型節慶將來臨，預計今年第四季，新地商場人流生意表現將較第三季更理想。

 

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