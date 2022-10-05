上周宣布以約207.66億元沽出中半山21 BORRETT ROAD餘下全數單位予新加坡基金華瑞資本的長實（1113），繼續加快步伐推售餘下新盤餘貨，該集團與新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚第1期，自今年6月推售至今累售218伙，套現12億元。長實高級營業經理楊桂玲表示，沽出單位中，1房及2房戶佔九成，而項目仍未推出的1座D室海景戶及3房單位，則最快月內以價單形式推出，至於飛揚第2期則最快今年底登場。
另外，飛揚亦夥拍利嘉閣推出按揭及置業優惠吸客。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，是次利嘉閣為飛揚客戶提供2種靈活按揭選項，包括「筍到飛起H按」計劃及「置淡定」定息計劃。
「筍到飛起H按」計劃，全期息率為銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息率為最優惠利率（P為5.125厘）減2.5厘，即實際息率低至2.625厘，另享特高現金回贈高達2%。至於「置淡定」定息計劃，首2年按息為2.75厘，其後以H加1.3厘（封頂息率為P減2.25厘），並享有貸款額最高1.65%現金回贈。上述兩個按揭計劃最高貸款額均為樓價九成，按揭年期最高30年。
利嘉閣另為客戶提供置業優惠。利嘉閣地產高級首席營業董事蔡榮增指，即日起至本月31日，首3名透過利嘉閣地產購入飛揚單位之買家，即可獲贈「豪華雙人日本旅遊套票」，總值17萬元。
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