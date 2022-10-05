moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

飛揚1期月內推海景戶 2期最快年底登場

上周宣布以約207.66億元沽出中半山21 BORRETT ROAD餘下全數單位予新加坡基金華瑞資本的長實（1113），繼續加快步伐推售餘下新盤餘貨，該集團與新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚第1期，自今年6月推售至今累售218伙，套現12億元。長實高級營業經理楊桂玲表示，沽出單位中，1房及2房戶佔九成，而項目仍未推出的1座D室海景戶及3房單位，則最快月內以價單形式推出，至於飛揚第2期則最快今年底登場。

另外，飛揚亦夥拍利嘉閣推出按揭及置業優惠吸客。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，是次利嘉閣為飛揚客戶提供2種靈活按揭選項，包括「筍到飛起H按」計劃及「置淡定」定息計劃。

「筍到飛起H按」計劃，全期息率為銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息率為最優惠利率（P為5.125厘）減2.5厘，即實際息率低至2.625厘，另享特高現金回贈高達2%。至於「置淡定」定息計劃，首2年按息為2.75厘，其後以H加1.3厘（封頂息率為P減2.25厘），並享有貸款額最高1.65%現金回贈。上述兩個按揭計劃最高貸款額均為樓價九成，按揭年期最高30年。

利嘉閣另為客戶提供置業優惠。利嘉閣地產高級首席營業董事蔡榮增指，即日起至本月31日，首3名透過利嘉閣地產購入飛揚單位之買家，即可獲贈「豪華雙人日本旅遊套票」，總值17萬元。

 

其他報道

名城本月開齋 3房1268萬沽8年帳賺46%

LP6兩房733萬沽同類今年低價 3年料實蝕8%

匯璽海景一房890萬沽 4年料實蝕近兩成

傲寓增折扣吸客 特選戶最高9%折扣

Wetland第3期明第三輪發價單賣45伙 超額20倍 

東南亞資金1300萬購美孚舖 租金回報3.2厘

第一城本月暫6成交 2房減價近兩成後473萬沽 

【有片：睇樓手冊】跑馬地逸東軒住寓 享靜中帶旺

投行峰會前連環續租甲廈 共逾3億 瑞銀租上環商廈4年 美銀租葵涌KCC 3年

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款