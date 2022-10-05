另外，飛揚亦夥拍利嘉閣推出按揭及置業優惠吸客。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，是次利嘉閣為飛揚客戶提供2種靈活按揭選項，包括「筍到飛起H按」計劃及「置淡定」定息計劃。

「筍到飛起H按」計劃，全期息率為銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息率為最優惠利率（P為5.125厘）減2.5厘，即實際息率低至2.625厘，另享特高現金回贈高達2%。至於「置淡定」定息計劃，首2年按息為2.75厘，其後以H加1.3厘（封頂息率為P減2.25厘），並享有貸款額最高1.65%現金回贈。上述兩個按揭計劃最高貸款額均為樓價九成，按揭年期最高30年。

利嘉閣另為客戶提供置業優惠。利嘉閣地產高級首席營業董事蔡榮增指，即日起至本月31日，首3名透過利嘉閣地產購入飛揚單位之買家，即可獲贈「豪華雙人日本旅遊套票」，總值17萬元。

其他報道

名城本月開齋 3房1268萬沽8年帳賺46%

LP6兩房733萬沽同類今年低價 3年料實蝕8%

匯璽海景一房890萬沽 4年料實蝕近兩成

傲寓增折扣吸客 特選戶最高9%折扣

Wetland第3期明第三輪發價單賣45伙 超額20倍

東南亞資金1300萬購美孚舖 租金回報3.2厘

第一城本月暫6成交 2房減價近兩成後473萬沽

【有片：睇樓手冊】跑馬地逸東軒住寓 享靜中帶旺

投行峰會前連環續租甲廈 共逾3億 瑞銀租上環商廈4年 美銀租葵涌KCC 3年