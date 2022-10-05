文章日期：2022年10月5日 17:23
將軍澳南SAVANNAH錄得本月首宗二手成交。美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，屋苑第3C座中層F室，實用面積417方呎，1房間隔、望開揚市景，以748萬元易手，實呎約17938元。原業主2016年6月489.1萬元一手購入，帳面獲利258.9萬元或約53%。屋苑現時市場二手放盤約75個，當中1房單位約628萬元入場。
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