moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

SAVANNAH本月開齋 1房748萬沽6年帳賺53%

將軍澳南SAVANNAH錄得本月首宗二手成交。美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，屋苑第3C座中層F室，實用面積417方呎，1房間隔、望開揚市景，以748萬元易手，實呎約17938元。原業主2016年6月489.1萬元一手購入，帳面獲利258.9萬元或約53%。屋苑現時市場二手放盤約75個，當中1房單位約628萬元入場。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款