英皇國際物業經理蔡宏基表示，項目是土瓜灣區內小區發展中，可享優質海景項目。他又指，該區有剛性需求，加上港鐵屯馬線的利好因素下，故獨資入標競投。

他指，加息影響地皮估價，出價已考慮加息及市場的不穩定因素。若集團中標，初步計劃發展中小型單位。

資料顯示，土瓜灣重建涉5個發展項目，較早前已批出的3個發展項目，包括恒地（0012）、希慎（0014）及帝國合作的庇利街/榮光街項目；嘉里（0683）鴻福街/銀漢街項目；長實（1113）鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目。

榮光街/ 崇安街地盤面積約3萬方呎，可建樓面約27.9萬方呎，規定單位實用面積最少300方呎，當中半數單位須不大於480方呎。項目設約4.6萬方呎商場，首5年由發展商和市建局持有，發展商佔七成、市建局佔三成，5年後可出售。

綜合市場估計，項目估值約28.8億至34億元，即每方呎樓面地價約1.03萬至1.22萬元，較今年7月招標時的估值略低5%。

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