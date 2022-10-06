會德豐旗下藍田KOKO HILLS，雖然上月宣布要延遲交樓約3個月，但新近已獲政府批出轉讓同意書，明日起分批發信業主交樓；會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS、項目第2期KOKO RESERVE已屆現樓，現正進行最後檢查，明日起分批發信交樓，預計本月內完成，預計本周6開放現樓示範單位。
KOKO HILLS 自2020年開售至今累售232伙，佔全盤413伙約56%，連同第2期KOKO RESERVE 招標售出的4伙單位，兩期迄今套現逾30億元。隨着KOKO HILLS將入伙，發展商將增設180天、270天及360天付款辦法，料折扣優惠不變。
黃光耀透露，集團預計11月底至12月初推出KOKO HILLS第3A期，涉及392伙，主打1房及2房戶，料為集團今年內最後一個推售樓盤。他表示，由於疫情影響旗下項目施工進度，將軍澳日出康城第12期以、山頂種植道等項目，將押後至明年推出；售樓成績方面，集團今年迄今累積銷售總額約88億元，有信心年底前錄超過100億元銷售額。
其他報道
GRAND MARINI首宗蝕讓 3房額印鬆綁1030萬沽實蝕近一成
ONE INNOVALE 2期首錄撻訂 2房買家料遭殺訂31萬