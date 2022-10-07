與毗鄰海灣軒海景酒店合成「雙子酒店」的海韻軒，是長實旗下4間家庭式酒店之一，共提供1,980個房間，面積約600至650方呎，分2房及3房間隔，2006年開業，是區內具規模的服務式住宅。

長實指區內從未實現原定旅遊計劃

據長實早前向城規會遞交的文件顯示，上述物業地盤面積約10.7萬方呎，擬以11.252倍作發展，住宅部分7.497倍發展，擬改建成約 1,503 個住宅單位及約 442 個酒店房間。

另優化地下至2樓的佈局，包括住宅和酒店大堂、機電設施等後，擬議發展能提供一個約14.91萬方呎 的公眾停車場，而整個項目總樓面約120.38萬方呎。

2018年曾獲批建110萬呎商廈

申請人表示，擬議發展計劃能在短期內提供約 1,503 個住宅單位，與政府增加房屋土地供應的政策相符。另方面， 申請人指，紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，令尖沙咀東部酒店中心區的擴展部分的功能已逐漸減弱，而項目中有充足酒店房間供應， 以應付預期旅遊業復蘇期間的需求。

翻查資料，長實早年曾就海韻軒及海灣軒海景酒店，向屋宇署申請重建為商廈，其中海韻軒海景酒店在2018年1月，獲屋宇署批出建築圖則，獲准建兩幢29層高的商廈，總樓面約110.73萬方呎，惟長實當時稱，未落實項目重建的時間表。及後改劃商廈的構圌圖，亦在市場上流傳。